Covid-19: Portugal melhora no número de casos, mas piora nas mortes

Portugal é o quarto país da UE com mais casos e mortes por covid-19, revela o mapa semanal do ECDC. Nos últimos 14 dias, Portugal registou uma incidência de 407,6 infecções pelo novo coronavírus por 100 mil habitantes e 9,52 mortes por milhão. Algarve é a região com a incidência mais elevada.

Portugal é agora o quarto país da União Europeia (UE) com a maior taxa de incidência da covid-19, de acordo com os dados mais recentes divulgados esta quinta-feira, 22 de Julho, pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês). Na semana passada, Portugal ocupava o 3.º lugar na lista de países da UE com a incidência mais alta, com 333,2 casos de infecção por 100 mil habitantes. Por outro lado, o número de mortes por milhão de habitantes a 14 dias subiu em Portugal, que regista actualmente 9,52 — um valor que posiciona o país como o quarto com mais mortes na UE. Na semana passada, Portugal era o quinto país com mais mortes entre os Estados-membros (com 7,58).