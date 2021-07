Parlamento aprova maior controlo na distribuição electrónica de processos judiciais

Todas as bancadas — à excepção do PS, que votou contra — assumiram uma posição favorável à introdução de alterações, propostas pelo PSD, para um controlo mais apertado na distribuição electrónica de processos nos tribunais. Na bancada socialista, só José Magalhães votou a favor. Os diplomas foram aprovados (em coligação negativa), esta quinta-feira à tarde, na última sessão plenária parlamentar antes da pausa para férias.

Com a intenção de reforçar a “transparência, a lealdade e a confiança na justiça”, os sociais-democratas propuseram que a distribuição dos processos seja efectivamente controlada por um juiz, que preside ao acto, mas que seja também secretariado por um oficial de justiça, com a assistência obrigatória do Ministério Público e, se possível, de um advogado designado pela Ordem.

As novas regras determinam ainda que os processos sejam distribuídos por todos os juízes do tribunal, ficando a listagem anexa à acta. No caso de ser atribuído um processo a um juiz que esteja impedido de intervir nesse caso, deve ficar consignada em acta a necessidade de fazer nova distribuição. A lei determina ainda que as operações de distribuição passem a ser obrigatoriamente documentadas em acta, elaborada imediatamente após a conclusão do acto e assinada pelas pessoas nelas presentes.

As alterações aplicam-se à jurisdição comum (tribunais de primeira instância e superiores) mas também à jurisdição administrativa e fiscal.

Nos últimos tempos foram conhecidos casos de distribuição fraudulentas de processos judiciais (Operação Lex) e é esse tipo de atropelos à lei que o PSD quer evitar.

No preâmbulo do projecto de lei inicial (o PAN tinha uma proposta sobre a mesma matéria, que acabou por retirar), os sociais-democratas assinalam que “a fiabilidade do sistema de distribuição electrónica dos processos judiciais tem sido, nos últimos tempos e em mais do que uma instância, posta em causa por possibilitar a manipulação dos sorteios”. Uma prática “que não só é grave, pois põe em causa o respeito pelo princípio do juiz natural, como abala fortemente a confiança dos cidadãos na justiça por permitir que se escolha um magistrado para decidir determinado processo”.