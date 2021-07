O maior arranha-céus da União Europeia fica em Benidorm e tem 187 metros de altura

É na cidade de Benidorm, em Espanha, que fica, actualmente, o maior prédio da União Europeia (UE), o Intempo, o primeiro passo para fazer de Benidorm a “Miami do Mediterrâneo”.

A construção do maior prédio da UE, depois de 17 anos de contratempos e impedimentos, foi finalizada: tem 187 metros de altura e duas torres similares que contêm o elevador mais rápido de Espanha, capaz de subir 4,2 metros por segundo e chegar ao último andar em 52 segundos, refere o The Guardian.

O Intempo tem 47 andares e as duas torres estão ligadas no topo por uma estrutura em forma de diamante, onde o preço de um apartamento é de cerca de dois milhões de euros. Noutras partes do edifício, os preços começam em 257 mil euros.

De acordo com a empresa Uniq Residential, 100 dos 256 apartamentos do Intempo já foram reservados: 60% para investidores espanhóis e o restante para cidadãos russos, escandinavos, alemães e belgas.

A cidade de Benidorm, assim como tantas outras, foi muito afectada pela pandemia, devido às paragens no sector hoteleiro e turístico. Mas, segundo Michelle Baker, do canal Benidorm Forever no YouTube, existem duas partes da cidade: uma para os ricos, na praia de Poniente, onde fica o Intempo, e outra para os menos abastados, no Levante.

Baker sublinha que admira o novo desenvolvimento da cidade e rejeitou as afirmações de que o edifício era feio. “Além do Intempo, há o edifício Sunset Beach e a Torre Delfin”, disse. “A previsão é que a área de Poniente se transforme na Miami de Benidorm... Para mim são peças arquitectónicas notáveis, absolutamente lindas.”

O percurso de construção do InTempo não foi linear e o actual proprietário, a empresa SVPGlobal, pagou 60 milhões de euros para liquidar as dívidas do prédio do Sareb, o chamado “banco mau” criado para limpar as dezenas de milhares de propriedades inacabadas após a crise imobiliária na Espanha em 2008.

Intempo é o cenário do Batman: The World, uma antologia que será publicada pela DC Comics em Setembro. Paco Roca, cartoonista espanhol e autor da antologia, afirma que escolheu este prédio porque, com todos os arranha-céus, parece “algum lugar entre Las Vegas e Gotham”.