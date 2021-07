O debate sobre o Contrato de Concessão da RTP

Para a RTP cumprir o seu papel insubstituível de promoção da Língua e da Cultura Portuguesa, é fundamental um reforço do seu financiamento. É nisso que estamos empenhados.

A revisão do Contrato de Concessão do Serviço Público de Rádio e Televisão agora em curso é uma excelente oportunidade para um debate alargado sobre os princípios orientadores da RTP para o futuro próximo, no contexto global de transformação acelerada dos media, das suas mudanças tecnológicas e das suas formas e hábitos de consumo.