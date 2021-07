As novas gerações e o futuro do interior de Portugal em debate

A inovação, a ambição e a valorização de projectos no interior do país estará esta sexta-feira em debate no PÚBLICO Ao Vivo. Vamos discutir, em directo, no site, no Facebook e no YouTube do jornal, “Novas perspectivas para o futuro do interior”, a partir das 14h30.

Qual o futuro do interior de Portugal? O que podem esperar as novas gerações destas regiões? E como é que se promovem a inovação, a ambição e a valorização de projectos no interior do país?

Estas são algumas das questões que estarão em cima da mesa no debate “Novas perspectivas para o futuro do interior”, esta sexta-feira, a partir das 14h30 e com duração prevista de duas horas.

Com transmissão em directo — no PÚBLICO Ao Vivo e no Facebook e no YouTube do jornal — e moderação pelo director adjunto do PÚBLICO David Pontes, o evento pretende olhar para o futuro e traçar novos caminhos para estas regiões e para quem nelas habita, dividindo-se em três quatro momentos.

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, a presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Helena Pereira, e o membro da Comissão de Responsabilidade Social do BPI José Pena de Amaral farão a abertura do evento. Seguir-se-á depois o debate propriamente dito com o vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, especialista em técnicas de análise de apoio à decisão e políticas de inovação e desenvolvimento regional, Eduardo Castro, a empreendedora social Liliana Simões, secretária-geral da Associação de Desenvolvimento Social e Cultural dos Cinco Lugares e fundadora e coordenadora da incubadora social Microninho e da Rede Cuidas, e a geógrafa, investigadora e professora na Universidade do Porto Teresa Sá Marques.

Haverá ainda tempo para ficar a conhecer duas iniciativas apoiadas pelo Promove, projecto da Fundação “La Caixa”, que apoia a organização deste evento: o “LAR Project”, projecto de integração de refugiados e/ou migrantes no meio rural português, por Bárbara Moreira, e “Rebanhos Mais”, projecto dedicado a rebanhos, biodiversidade e adaptação às alterações climáticas da Aguiar Floresta, por Duarte Gomes Marques.

O evento terminará com uma mensagem final do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.

O desenvolvimento local, em particular do interior do país, é um tema caro ao PÚBLICO, que recentemente lhe dedicou uma série chamada “Interior que mexe”, um retrato palpitante do Portugal interior na figura de oito projectos exemplares com impacto local e potencial para inspirar uma nova dinâmica nos territórios em que se inserem, de Bragança a Idanha-a-Nova, passando por Marvão ou Belver.