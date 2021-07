Nova estação de alta velocidade “representa muito para Bragança”

É inaugurada nesta quinta-feira a estação de “Sanabria AV (Alta Velocidade)”, que fica a 35 quilómetros de Bragança, colocando a cidade portuguesa a três horas da capital espanhola (já contando com a hora de carro que demora a percorrer o trajecto sinuoso até à nova estação). Neste P24 ouvimos o presidente da Câmara Municipal de Bragança, Hernâni Dias, e José Rodriguez Ballesteros, porta-voz da Associação de Defesa da Sanabria e Carballeda.

