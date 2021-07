“Betinhos” da Linha do Estoril vandalizam Vila Nova de Milfontes

Há quase duas décadas que a situação se repete na segunda quinzena de Julho. Centenas de jovens, com idades entre os 12 e os 16 anos, que os moradores descrevem como “betos”, chegam a Vila Nova de Milfontes para uma espécie de ritual de iniciação. Concentram-se em grupos com centenas de elementos e, madrugada dentro, percorrem as ruas de Milfontes grafitando paredes, portas, janelas, o passadiço instalado na vila e viaturas com imagens de índole sexual. Partem vidros das portas e janelas, danificam zonas verdes e recorrem as pichagens que ofendem a comunidade.