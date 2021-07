Será desta que se concretiza a maior compra de sempre de comboios para a CP?

O ministro das Infra-Estruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, anunciou a compra de 117 comboios para a CP, mas de outros anúncios está a história ferroviária feita. Será desta? É tema neste Sobre Carris que aborda também a discussão em torno do Plano Ferroviário Nacional e a degradação nas extremidades da Linha do Algarve.

