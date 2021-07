BCE promete juros baixos e compras de dívida durante ainda mais tempo

Christine Lagarde e os seus pares dizem que as taxas de juro só subirão quando as projecções de inflação apontarem para 2% por um longo período de tempo. E que as compras de dívida só terminarão “pouco antes” das taxas de juro começarem a subir.

Depois de ter revisto a sua estratégia e alterado a sua meta para a inflação, o Banco Central Europeu (BCE) começou esta quinta-feira a fazer chegar ao terreno as consequências das mudanças operadas, reforçando a sua promessa de um longo período de taxas de juro ao actual nível mínimo em que se encontram, ou mesmo abaixo.

Da primeira reunião do conselho de governadores do BCE após o anúncio da revisão da estratégia feita pela instituição na primeira semana deste mês saiu a esperada alteração do discurso do banco central em relação ao que irá acontecer, em concreto, aos seus instrumentos de política monetária, como as taxas de juro ou as compra de dívida pública, nos próximos tempos.

Na revisão da estratégia, o BCE mudou a sua meta para a inflação de “abaixo mas próximo de 2%” para simplesmente “2%” e deixou claro que este objectivo era simétrico e que era possível e aceitável que, na sequência da aplicação de políticas expansionistas para fazer subir a inflação, esta pudesse ficar durante algum tempo acima de 2%.

Esta quinta-feira, o que o BCE decidiu transmitir é que isso torna ainda mais evidente que a zona euro vai continuar a ter, durante um período largo de tempo, um banco central a aplicar taxas de juro muito baixas e a comprar títulos de dívida pública emitidos pelos Estados da zona euro.

“Em apoio ao objectivo simétrico de 2% para a inflação e em linha com a sua estratégia de política monetária, o conselho de governadores espera que as taxas de juro chave do BCE se mantenham ao seu actual nível ou a um nível mais baixo, até que projecte a inflação a atingir 2% bem para além do fim do seu horizonte de projecção”, afirma o comunicado emitido no final da reunião desta quinta-feira, 22 de Julho.

Os responsáveis do BCE reforçam esta ideia dizendo que as taxas de juro baixas se irão manter até que o cenário de uma inflação dentro do objectivo seja suficientemente consistente e que isso “pode implicar que exista um período transitório em que a inflação fica moderadamente acima do objectivo”.

Neste momento, nas projecções dos técnicos do BCE, a taxa de inflação, depois de uma subida temporária até 1,9% este ano, deverá voltar a descer para 1,5% em 2022 e 1,4% em 2023, portanto ainda bastante longe de atingirem a meta de 2% definida pelo banco central.

A par com as taxas de juro estarão as compras de dívida pública. Esta quinta-feira, o BCE reafirmou a sua intenção de continuar a realizar, pelo menos até ao final do primeiro trimestre de 2022, as compras de dívida previstas no programa de emergência (ou PEPP, de pandemic emergency purchase programme) lançado para combate aos efeitos da pandemia, deixando claro contudo que o final destas compras apenas ocorrerá se a actual crise estiver realmente resolvida. Depois dessa data, o BCE promete recomprar até ao final de 2022 a dívida que for sendo amortizada.

E no que diz respeito ao programa “normal” de compra de dívidas, de dimensão mais pequena (20 mil milhões de euros de compras ao mês) e que já estava em vigor antes da pandemia, o BCE diz que as compras líquidas continuarão a ser feitas “até ser necessário”, acabando “pouco antes de se começar a subir as taxas de juro”.

Fica assim estabelecido, com ainda mais segurança do que anteriormente, que a zona euro irá estar, durante mais tempo, num cenário em que a política monetária é fortemente expansionista, com taxas de juro próximas de zero e com o banco central a comprar títulos de dívida para o Estado.

Portugal, um dos países da zona euro com níveis de endividamento, público e privado, mais elevados, tem bastante a ganhar com esta promessa reforçada do BCE. A política seguida nos últimos anos pelo banco central tem contribuído para que as taxas de juro que o Estado português tem de suportar quando emite dívida nos mercados internacionais estejam a níveis historicamente baixas, permitindo ao país gerir com mais facilidade uma dívida que permanece, já há mais de uma década, acima de 100% do PIB.