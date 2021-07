Aumento da inflação no final do ano condiciona negociações no Estado

Inflação pode subir para valores próximos de 1% perto do final do ano. Metodologia a usar pelo Governo nas negociações salariais ainda não é conhecida

Ao contrário do que aconteceu nos últimos dois anos, a negociação salarial da função pública no próximo ano deverá coincidir com um período em que a taxa de inflação estará um pouco mais alta, próximo de 1%, dando menos espaço de manobra àquilo que o Estado terá para oferecer aos seus trabalhadores.