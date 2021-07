O segredo do tiro com arco é ser coreano

Para os sul-coreanos, chegar aos Jogos Olímpicos é mais difícil do que ganhá-los. Desde 1984, o país conquistou sempre medalhas de ouro nos Jogos, especialmente no sector feminino, que venceu oito ouros individuais em 12 possíveis e oito em oito na prova colectiva.

Há coisas certas nos Jogos Olímpicos. Haverá tocha olímpica, estarão atletas a competir, soarão hinos nacionais e atiradores da Coreia do Sul acabarão com medalhas ao peito após as provas de tiro com arco.