Portuguesas afastadas nos “oitavos” do Las Rozas Open

Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo foram derrotadas pelas terceiras cabeças-de-série no oitavo torneio do ano da categoria Open ou Master do World Padel Tour.

A participação portuguesa no Estrella Damm Las Rozas Open 2021 terminou nesta quinta-feira. Após uma boa vitória contra Araceli Martínez (n.º 57) e Raquel Piltcher (n.º 30), a estreia em conjunto de Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo num torneio da categoria Open ou Master do World Padel Tour (WPT) ficou concluída ao segundo jogo.

As campeãs nacionais não conseguiram contrariar o favoritismo das espanholas Lucía Sainz (n.º 2 do WPT) e Bea González (n.º 7), e acabaram eliminadas nos oitavos-de-final com um duplo 6-1.

Repetiu-se o resultado da véspera, mas desta vez com um desfecho desfavorável para Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo. Depois de superarem o par hispano-brasileiro formado por Martínez e Piltcher com os parciais de 6-1 e 6-1, o nível de exigência era muito elevado nesta quinta-feira e as portuguesas não conseguiram provocar uma surpresa.

Contra Lucía Sainz e Bea González, as terceiras cabeças-de-série no Las Rozas Open, Nogueira e Araújo nunca tiveram a possibilidade de entrar no discussão do jogo e, com um duplo 6-1, as espanholas garantiram na partida realizada no Euroindoor Alcorcón, nos arredores de Madrid, a qualificação para os quartos-de-final.

O World Padel Tour regressa a 25 de Julho, com o início do segundo Challenger, que será realizado em Burgos, sendo que o próximo torneio das categorias principais será o Cervezas Victoria Málaga Open 2021, que será disputado entre 1 e 8 de Agosto.