João teve mais sorte do que Pedro

Pedro Sousa e João Sousa já sabem quem serão os seus adversários no torneio olímpico de ténis, que tem início este sábado, em Tóquio. João Sousa, actual 137.º no ranking mundial não se pode queixar do sorteio pois vai defrontar um adversário menos bem classificado: o checo Tomas Machac (144.º).

Ao contrário do compatriota, Pedro Sousa (120.º) vai ter pela frente um adversário com quem já jogou: o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (35.º). Em Abril de 2019, o número um português derrotou Davidovich Fokina, quando este estava fora do top 170, semanas antes de o espanhol ter chegado às meias-finais do Estoril Open, resultado que repetiu este ano.

O espanhol de 22 anos é o 16.º cabeça-de-série do torneio olímpico masculino de Tóquio, que conta com cinco tenistas do top 10 do ranking ATP e 10 do top 20 – nos Jogos de Londres, em 2012, estiveram presente nove dos 10 melhores e 15 do top 20.

Novak Djokovic, líder do ranking mundial, inicia a prova frente ao boliviano Hugo Dellien. Daniil Medvedev (2.º) estreia-se com o cazaque Alexander Bublik (40.º), enquanto Andrey Rublev (7.º) terá que enfrentar uma das estrelas do desporto japonês, Kei Nishikori (69.º). Andy Murray (104.º), medalha de ouro nas duas últimas edições (Londres e Rio de Janeiro), tem pela frente o canadiano Felix Auger-Aliassime (15.º).

Em pares, Pedro e João Sousa também não foram felizes, enfrentando a dupla da casa, formada por Nishikori e o especialista da variante Ben McLachlan.

A prova individual feminina apresenta sete jogadoras do top 10 e 15 do top 20. As esperanças japonesas centram-se em Naomi Osaka (2.ª), que se estreia frente à chinesa Zheng Saisai (52.ª). Ashleigh Barty, firme no primeiro lugar do ranking após o triunfo no torneio de Wimbledon, defronta a espanhola Sara Sorribes Tormo (48.º).