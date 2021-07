Costa da Terceira recebe Campeonato de Portugal de Cruzeiros ORC

A competição de vela vai realizar-se entre esta quinta-feira e domingo numa organização conjunta entre o Angra Iate Clube e a Federação Portuguesa de Vela, com a colaboração do Clube Naval da Praia da Vitória.

Um ano depois da data inicialmente prevista, a ilha Terceira, nos Açores, começa nesta quinta-feira a ser o campo de regatas do Campeonato de Portugal de Cruzeiros ORC. Numa organização conjunta entre o Angra Iate Clube e a Federação Portuguesa de Vela (FPV), com a colaboração do Clube Naval da Praia da Vitória, a competição de embarcações com certificado ORC será realizada durante quatro dias tendo como base a cidade Património Mundial de Angra do Heroísmo.

O objectivo inicial era assinar as bodas de prata do Angra Iate Clube com a realização na ilha Terceira do Campeonato de Portugal de Cruzeiros ORC de 2020, mas, devido à pandemia, o título nacional de embarcações com certificado ORC será atribuído nos Açores apenas no próximo domingo, um ano depois da data prevista.

Depois de em 2019 a competição ter sido realizada no Porto Santo e na Madeira, com passagem pelas ilhas Desertas, enquadrando a prova nas comemorações dos 600 Anos da descoberta do arquipélago, o Campeonato de Portugal ORC contará nos Açores, segundo o regulamento da FPV, com um máximo de nove regatas para todas as divisões do tipo Barlavento/Sotavento e uma do tipo costeira.

Nesta quinta-feira, da parte da manhã, realizaram-se na “race village” do Campeonato de Portugal ORC, em Angra do Heroísmo, os obrigatórios testes de despistagem à covid-19 a todos os elementos da organização e às equipas presentes na regata, sendo que os resultados foram todos negativos.