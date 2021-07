Brasil vence Alemanha com hat-trick de Richarlison. França e Argentina desiludem

Primeira jornada do torneio de futebol masculino arrancou esta quinta-feira, com destaque para a derrota da França e da Argentina e para o empate da selecção espanhola diante do Egipto.

Esta quinta-feira, o torneio de futebol masculino deu o pontapé de saída nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e já com alguns resultados surpreendentes.

No jogo que foi uma “repetição” da final dos Jogos no Rio de Janeiro, em 2016, o Brasil venceu a Alemanha por 4-2, numa partida na qual Richarlison foi a grande estrela. O avançado do Everton fez um hat-trick ainda na primeira parte do encontro (7’, 2’ e 30’).

O Brasil podia ter ido para o intervalo com uma vantagem de quatro golos, mas Matheus Cunha falhou uma grande penalidade aos 45+1’.

A selecção alemã reduziu a desvantagem aos 57’ e aos 83’, por intermédio de Nadiem Amiri e Ragnar Ache, respectivamente, mas o quarto golo dos brasileiros acabou por surgir já em tempo de compensação (90+4’) através de Paulinho.

Com os três golos apontados à Alemanha, Richarlison torna-se o primeiro jogador da Premier League a marcar um hat-trick nos Jogos Olímpicos.

França e Argentina perdem, Espanha empata

Um dos resultados surpreendentes foi a derrota da França diante do México por 4-1, no encontro do grupo A do torneio olímpico. A selecção mexicana, que conquistou o ouro nas Olimpíadas de 2012 colocou-se em vantagem aos 47’, por Ernesto Vega. Para os mexicanos marcaram ainda Francisco Cordova (55'), Carlos Antuna (80') e Eduardo Aguirre (90+1').

O único golo da França foi apontado por Gignac, de grande penalidade, aos 70’. Destaque para o guarda-redes veterano Guillermo Ochoa, de 36 anos, que alinhou pela selecção do México.

Surpreendente foi também o empate da Espanha diante do Egipto (0-0), no jogo que inaugurou o torneio masculino. Numa partida sem grandes emoções, a selecção espanhola, uma das candidatas ao ouro olímpico, entrou em campo com jogadores como Pau Torres, Dani Olmo, Oyarzabal, Mikel Merino ou Marco Asensio. No entanto, a experiência em grandes clubes e até na selecção principal não foi suficiente para evitarem o empate.

No grupo C, destaque para a derrota da Argentina, duas vezes medalha de ouro olímpica, frente à Austrália, por 2-0. Aos 14’, Lachlan Wales colocou os australianos em vantagem no marcador e, para complicar ainda mais a tarefa da Argentina, a selecção albiceleste ficou reduzida a dez jogadores por expulsão de Francisco Ortega, ainda antes do intervalo. O 2-0 chegou aos 80’ por intermédio de Marco Tilio.

“É um sonho que se tornou realidade para todos nós. Esta noite, chocámos o mundo e, felizmente, podemos continuar a fazê-lo à medida que avançamos no torneio”, afirmou Wales, autor do primeiro golo, no final do encontro, em declarações ao Channel 7.

Também o Japão, o país-sede dos Jogos Olímpicos, triunfou diante da selecção da África do Sul, por 1-0, com um golo de Kubo aos 71’.

A segunda jornada do torneio masculina está marcada para o próximo domingo, dia 25 de Julho.