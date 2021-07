Benfica vence campeão francês Lille em mais um jogo de pré-época

O Benfica derrotou nesta quinta-feita, no Algarve, o Lille, campeão francês, por 1-o, em mais um jogo de preparação para a próxima temporada.

Com um “onze” já muito próximo daquele que será o escolhido por Jorge Jesus para o encontro com o Spartak Moscovo, para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o Benfica alinhou de início com Odysseas Vlachodimos, Gilberto, Lucas Veríssimo, Vertonghen, Grimaldo, Pizzi, Weigl, João Mário, Rafa Silva, Luca Waldschmidt e Gonçalo Ramos.

Para este segundo encontro particular com equipas estrangeiras do Benfica (dias antes houve o duelo com o Almería), Chiquinho e Jota ficaram de fora da lista dos 22 convocados por Jorge Jesus. André Almeida, Darwin, Ferro, Morato e Diogo Gonçalves estão lesionados e também não foram opção, bem como Otamendi e Everton que chegaram mais tarde ao estágio devido à participação na final da Copa América.

Comparativamente ao último jogo, diante do Almería (vitória do Benfica por 2-1), Jorge Jesus optou esta quinta-feira por deixar Rodrigo Pinho e Taarabt no banco.

A partida começou com o Lille a ameaçar logo ao minuto três por Celik, perante um Benfica a evidenciar dificuldades em sair a jogar. Aos 16’ um ataque rápido dos franceses podia ter inaugurado o marcador, mas valeu o corte de Vertonghen.

O Benfica mostrava problemas em criar desequilíbrios, com o sector ofensivo a não conseguir encontrar espaços para jogar. E foi apenas de bola parada que os “encarnados” conseguiram chegar à vantagem (28’). Um canto cobrado por Pizzi encontrou Gonçalo Ramos no “coração” da área, que cabeceou para o seu terceiro golo nesta pré-temporada.

O Lille reagiu à desvantagem no marcador e levou, por duas vezes, perigo à baliza da formação de Jorge Jesus por intermédio de Yazici. Mas os instantes finais do primeiro tempo foram agitados, com as duas equipas a estarem perto do golo.

A cinco minutos do apito para o intervalo, Waldschmidt recebeu um passe nas costas da defesa e ficou cara-a-cara com Léo Jardim, que evitou o segundo golo dos “encarnados”.

Pouco depois, um remate de Jonathan David só parou na trave. Na recarga, Mandava finalizou para um grande intervenção de Vlachodimos que segurou a vantagem do Benfica para o segundo tempo.

No início da segunda parte, Jorge Jesus fez apenas mudanças na baliza com a entrada de Helton Leite para o lugar de Vlachodimos.

O Benfica entrou mais pressionante e a conseguir ter mais posse de bola. Ainda assim, a meio do segundo tempo a melhor oportunidade de golo havido sido para o Lille (58’). Um remate de pé esquerdo de Luiz Araújo só parou no poste direito da baliza defendida por Helton Leite.

Instantes depois, Gilberto fez uma boa combinação com Gedson, mas a defesa do Lille estava atenta e cortou o lance. Aos 73’, Taarabt tentou a sorte ainda fora da grande área, com a bola a não passar muito longe da baliza do Lille.

Com as muitas substituições efectuadas pelos dois treinadores, o jogo acabaria por perder naturalmente alguma intensidade.

Neste penúltimo jogo de preparação da equipa de Jorge Jesus, jogaram ainda Taarabt, Gedson, Seferovic, Gil Dias, Florentino Luís, Paulo Bernardo, Gabriel e Rodrigo Pinho.

No próximo domingo, o Benfica recebe o Olympique de Marselha, quinto classificado na última temporada da Ligue 1, no Estádio da Luz.