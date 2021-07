Cuspir bem

Já estava mais do que preparado para não me deixarem entrar em Tóquio. Tinha medo que me tivesse escapado alguma instrução fundamental escondida numa linha em letras pequenas algures no playbook – o manual de instruções para navegar na bolha olímpica, igual na sua essência, diferente nos pormenores se é dirigido a jornalistas, atletas ou outros convidados dos Jogos. Era inevitável.