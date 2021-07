Pedro e os Lobos voltam aos vídeos com O desertor, um desafio à mudança

É mais um tema do álbum Depois da Tempestade, lançado em 2020, que em 2019 já havia anunciado com um videoclipe, Corro com o vento, seguindo-se-lhe Dançar ao luar, em Julho de 2020 e Se o Inverno durar, já em Janeiro de 2021. Agora, Pedro e os Lobos, projecto do guitarrista e compositor Pedro Galhoz, apresentam O desertor, que, no texto de apresentação do videoclipe, é por ele descrito como “um desafio ao salto para a mudança e ao romper com as rotinas do passado construindo algo novo e melhor. Um mergulho no desconhecido é por vezes a melhor forma de nos conhecermos e de nos reinventarmos.” A frase “Se Deus não quiser, alguém há-de querer”, que se ouve na canção, “é uma forma de dizer que não estamos sozinhos, podemos sempre pertencer a algo ou a alguém, basta para isso estarmos dispostos a abrir o coração e a avançar.”

Fundado em Almada, em 2010, o projecto Pedro e os Lobos já lançou até hoje quatro álbuns: Pedro e os Lobos (2011); Um Mundo Quase Perfeito (2014) com participação de, entre outros, nomes como Aldina Duarte, João Rui (A Jigsaw), Carlão, António Manuel Ribeiro (UHF) ou Tó Trips (Dead Combo); Este Chão Que Pisamos (2016), com Adolfo Luxúria Canibal, Jorge Benvinda (Virgem Suta), Viviane e outros; e, no ano em que foi declarada a pandemia, Depois da Tempestade (2020). Este último, além do criador do projecto, Pedro Galhoz (guitarras e voz), conta com a participação de quatro músicos: Nelson Correia (voz), João Monteiro (baixo e voz) Rui Freire (bateria, percussão e voz) e Rui Almeida (órgão Hammond, Piano e Fender Rhodes).