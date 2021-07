Em Serralves, o activista Ai Weiwei cedeu o palco ao escultor

Enquanto a Cordoaria Nacional, em Lisboa, continua a mostrar Rapture, uma grande retrospectiva da obra de Ai Weiwei que inclui várias das suas peças mais exuberantes ou mais abertamente políticas, ou ambas as coisas, o célebre artista dissidente chinês, agora a morar em Montemor-o-Novo, estreia esta sexta-feira em Serralves uma exposição em que o activista recua um pouco para “ceder o primeiro plano ao escultor, ao criador de objectos”. A citação é do director artístico do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Philippe Vergne, que na quinta-feira ao final da manhã conduziu os jornalistas numa visita guiada pela exposição Entrelaçar, que ele próprio comissariou com a curadora Paula Fernandes.