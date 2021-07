Quinta, na TV: há Balbúrdia no Oeste entre sátiras políticas, corridas ilegais e homenagens

CINEMA

A Jóia de Família

TVCine Emotion, 20h06

Todos os anos, os Stones reúnem-se durante o Natal. Desta vez, o filho mais velho leva, pela primeira vez, a namorada para conhecer a família: pais, irmãos e irmãs. Enquanto ele faz planos para a pedir em casamento, a família recebe a namorada, uma nova-iorquina inflexível, com toda a hostilidade. O elenco é composto por Diane Keaton, Rachel McAdams, Sarah Jessica Parker, Luke Wilson e Claire Danes, entre outros.

A Mulher que Acreditava Ser Presidente Dos EUA

TVCine Edition, 22h

Esta é a história de uma mulher que vive em Lisboa, na Rua Washington, e que acredita que é a Presidente dos Estados Unidos da América. A casa é pequena quando vista do exterior mas, à medida da crença da sua inquilina, é enorme no seu interior, onde tem todas as condições para ser a Casa Branca. Que é como a protagonista lhe chama, tal como fala na Sala Oval quando pensa na sala perfeitamente rectangular onde toma todas as suas importantes decisões. Um filme de João Botelho (Quem és Tu?) composto por um elenco exclusivamente feminino, com Alexandra Lencastre, Rita Blanco, Laura Soveral, Helena Vieira, Suzana Borges, Paula Guedes, São José Correia, Lia Gama, Lídia Franco, Márcia Breia, Maria Emília Correia, Maria João Luís, Rosa Lobato Faria, Sofia Leite, Patrícia Guerreiro, Conchinha Sacchetti, Io Appoloni e Mrs. Meng.

Balbúrdia no Oeste

Fox Movies, 01h36

Estreada em 1974, esta paródia de Mel Brooks aos westerns americanos torna-o final e definitivamente numa das revelações da comédia norte-americana. Neste filme, Brooks brinca com o Velho Oeste e com os estereótipos associados ao tema, bem como à altura em que o filme é produzido. Nomeado para três Óscares, o filme conquistou o Prémio Writers Guild of America pelo melhor argumento de comédia original. Com Cleavon Little, Gene Wilder, Slim Pickens.

DOCUMENTÁRIOS

Mio Pang Fei

RTP2, 22h46

Estreia do documentário de Pedro Cardeira sobre a vida e o legado de Mio Pang Fei (1936-2020), um artista plástico icónico da arte contemporânea chinesa. O seu trabalho começa por ser influenciado pela arte ocidental para, durante a Revolução Cultural chinesa (um movimento violento de purga de elementos capitalistas nos anos 1960), se dedicar à caligrafia e arte tradicional chinesa, aceite formalmente pelas autoridades. Foi depois perseguido pelo regime maoísta e condenado a trabalhos forçados. Quando consegue refugiar-se em Macau, cria o Neo-Orientalismo, um novo estilo de fusão de técnicas e tradições.

Corridas Ilegais: Memphis

Discovery, 22h55

Estreia da primeira temporada desta série que nos leva a Memphis, nos EUA, onde a família de JJ se dedica a corridas de carros, pelas ruas da cidade e por dinheiro. JJ recebe algumas das figuras de renome das corridas de rua para ajudar numa angariação de fundos que tentará promover a maior corrida já vista em Memphis. E, claro, há um prémio para ganhar.

MÚSICA

Guitarras Para Amália

RTP1, 23h47

Uma homenagem musical de 100 guitarristas a Amália Rodrigues. Este evento foi filmado nos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Lisboa, no centenário do nascimento da fadista. São doze grupos de guitarras e doze temas imortalizados pela voz de Amália. Com a direção musical de Pedro Castro e realização de Ivan Dias e Jorge Carvalho, conta com músicos como José Manuel Neto, Carlos Manuel Proença, Luís Guerreiro, Mário Pacheco, Bernardo Couto, Paulo Soares, Dinis Lavos, Custódio Castelo e Ângelo Freire, entre outros.

INFANTIL

Scooby! (V.P.)

TVCine Top, 20h

Scooby Doo, o dogue alemão mais famoso (e medroso) do mundo animado, criado em 1969 pelas produções Hanna-Barbera, vive as suas aventuras no grande ecrã nesta comédia animada. A história começa quando, ainda cachorro, conhece Shaggy, o seu futuro melhor amigo. Por obra do destino, os dois acabam por se associar a Velma, Daphne e Fred e criar a Mystery Inc., uma agência de detectives especializada em monstros e fantasmas. A partir daqui, entre sarilhos, perseguições e mistérios intrincados, as suas vidas vão assemelhar-se a uma grande produção de Hollywood.