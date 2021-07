Caetano Veloso termina digressão europeia com concertos em Lisboa, Guarda e Porto

Caetano Veloso tem regresso marcado a Portugal, em formato voz e violão, com quatro concertos em Lisboa, Guarda e Porto e que encerram a digressão europeia do músico e compositor de 78 anos. O Coliseu dos Recreios, em Lisboa, recebe Caetano Veloso a 1 e 2 de Setembro, seguindo-se-lhe o Teatro Municipal da Guarda, a 5, e Coliseu do Porto, a 7.

“Portugal será a última paragem de uma digressão europeia que passará, antes, pelas prestigiadas salas de Elbphilharmonie, em Hamburgo, para duas sessões já esgotadas, a Philharmonie de Paris, também esgotada, e a Arena5, em Bruxelas”, adiantou o comunicado que foi esta quinta-feira divulgado.

Em Maio, Caetano Veloso anunciou que estava a gravar um disco com canções inéditas, quase uma década após o lançamento de Abraçaço, em 2012. “De facto, estou a gravar um disco de inéditos. Já se passaram nove anos desde o último. Ainda não posso dizer muito sobre as canções, mas elas representam como está a minha cabeça agora”, disse o autor de clássicos da música brasileira como Terra, Sampa, O quereres, Você é linda, Alegria, Alegria, Leãozinho ou Sozinho.

O cantor e compositor admitiu que pretendia gravar o disco no início de 2020, após ter composto algumas músicas novas durante uma viagem que fez à sua terra natal, Bahia, no Verão de 2019. Mas chegado ao Rio de Janeiro, em Março do ano passado, a situação de pandemia causada pela covid-19 obrigou ao adiamento: “Decidi esperar e esperei mais de um ano, mas as coisas não melhoraram. Então, resolvi gravar num estúdio que tenho em casa. Faço-o com alguns músicos à distância e com outros de forma presencial, mas cumprindo todos os protocolos [sanitários]”, explicou o artista.

Os bilhetes para as três salas, que terão lotações reduzidas de acordo com as normas da Direcção-Geral da Saúde, já estão à venda. Para Lisboa, os bilhetes oscilam entre os 30 e os 85 euros, na Guarda tem o valor fixo de 25 euros e no Porto entre os 25 e os 80 euros.