Avanca e os 25 anos de um festival de cinema onde cabe o mundo inteiro

No Verão passado, o Avanca — Encontros Internacionais de Cinema, Televisão, Vídeo e Multimédia, festival de cinema que se realiza anualmente nessa freguesia do concelho de Estarreja e na cidade aveirense de Ovar desde 1997, fez da sua 24.ª edição uma questão de resistência: evitou o cancelamento e a migração para o online, tendo reduzido fortemente a lotação dos seus espaços para manter as sessões em sala, e ainda encontrou no parque de estacionamento do Pavilhão Municipal Comendador Adelino Dias Costa o palco perfeito para montar um drive-in, onde exibiu alguns dos filmes da sua competição principal. Este ano, o Cineclube de Avanca, que organiza o evento, quer celebrar as bodas de prata com pompa e circunstância, tendo para isso desenhado uma programação e um plano de actividades paralelas que tanto revisitarão o passado do festival como terão em mira o futuro do cinema.