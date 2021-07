Coisa agridoce

Por cá nunca pegou (e salvo erro na informação, só um filme dele foi comercialmente estreado em Portugal), mas houve um tempo, princípios da década de 90, em que Alexandre Rockwell era a “next big thing” do cinema independente americano (que também era um panorama bastante diferente do que é agora), e sirva como testemunho desse estatuto a sua “participação especial” numa cena do Querido Diário de Nanni Moretti.