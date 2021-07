Indústria de petróleo e gás pode impedir planeta de cumprir metas de Paris

A indústria do petróleo e do gás, sem uma acção imediata e decisiva, vai impedir que o mundo cumpra o cenário de evitar que o aquecimento global vá além dos 1,5 graus Celsius até 2050. A conclusão faz parte de uma análise feita por várias organizações, divulgada esta quinta-feira, segundo a qual as emissões combinadas de 100 companhias petrolíferas e de gás, sem alterações drásticas e urgentes, vão representar quase 80% do orçamento global de carbono.

O orçamento de carbono do sector, para impedir um aumento das temperaturas além de 1,5 graus Celsius em relação à época pré-industrial, será “queimado” até 2037, diz-se também na análise, que os responsáveis dizem ser o estudo mais abrangente do desempenho da indústria do petróleo e do gás.

O trabalho foi desenvolvido pela World Benchmarking Aliance (WBA), uma organização que avalia e classifica o desempenho das empresas mais influentes do mundo nos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS), em conjunto com a CDP - Disclosure Insight Action, que gere o sistema mundial de divulgação ambiental para empresas, cidades, Estados e regiões, e com a Agência Francesa para a Transição Ecológica (ADEME).

De acordo com as conclusões do trabalho, a maioria das 100 empresas analisadas diz que precisa de reduzir as emissões, mas nenhuma se comprometeu a parar a exploração. Das 100 empresas, as europeias têm um desempenho relativamente melhor do que as suas congéneres, sendo todas europeias as dez com melhor desempenho em termos climáticos e investimento em tecnologias com baixo teor de carbono.

Galp energia em nono lugar

No quadro das dez empresas com melhor desempenho climático surge em primeiro lugar a Neste, uma empresa petrolífera finlandesa, seguida da francesa Engie e da espanhola Naturgy Energy. A portuguesa Galp Energia surge na lista também, em nono lugar. No fim da lista das 100 empresas, como pior, está a Petroecuador (do Equador).

As organizações responsáveis notam que foi a primeira vez que a indústria foi avaliada em relação a um cenário de 1,5° graus Celsius – o mais ambicioso plano de redução de emissões proposto pelo Acordo de Parisde 2015 – e que foi o primeiro estudo para avaliar as empresas petrolíferas e de gás utilizando o cenário da Agência Internacional de Energia (AIE) de emissões líquidas zero até 2050.

Do estudo conclui-se também que as maiores empresas petrolíferas estatais aumentaram a produção de petróleo ou gás entre 2014 e 2019, e que das 100 apenas 13 têm planos de transição de baixo carbono que se prolongam por pelo menos 20 anos no futuro. Os responsáveis pelo trabalho divulgado esta quinta-feira resumem a situação afirmando que o sector em análise é marcado pela falta de ambição e de acção.

“Metas e estratégias opacas, pouco ambiciosas ou inexistentes dos maiores contribuintes para as alterações climáticas mostram que o sector do petróleo e gás não está a aceitar a sua quota-parte de responsabilidade pelas emissões globais”, acusam. O protocolo internacional de gases com efeito de estufa mais usado (GHG Protocol) estabelece três categorias de emissões: âmbito 1, as emissões directas; âmbito 2, as indirectas derivadas da energia eléctrica que a entidade compra; e âmbito 3, todas outras indirectas, não controladas mas relacionadas com as actividades da organização em causa.

Empresas com emissões superiores a um país inteiro

As emissões de indirectas (âmbito 3) de algumas empresas “são equivalentes às emissões de países inteiros”, diz-se na análise, dando-se um exemplo: as emissões de âmbito 3 da norte-americana ExxonMobil em 2019 foram superiores às do Canadá. E outro exemplo também: no mesmo ano as emissões de âmbito 1, 2 e 3 da Saudi Aramco (Arábia Saudita) eram superiores às emissões combinadas da Alemanha, França, Itália e Espanha.

E neste sector, dizem os responsáveis pela análise há também uma falta global de relatórios climáticos globais e abrangentes, com a maioria das empresas a partilhar apenas dados parciais (âmbitos 1 e 2). E notam que um terço das empresas divulga informações sobre emissões de âmbito 3, sendo uma delas a portuguesa Galp.

Na área da investigação e desenvolvimento há também uma grande diferença entre o que as empresas dizem e fazem. Mais de metade das 100 empresas relatou despesas em novas tecnologias mas só 17 foram precisas. E “preocupantemente” só 12 publicaram informações sobre planos de investimento de capital com baixo teor de carbono até 2024.

“Cada empresa, decisor político e investidor está consciente da necessidade urgente de dar prioridade à descarbonização e transformação energética, mas a sensibilização não conduziu a acções suficientes”, diz, citada no documento Vicky Sins, dirigente da WBA, avisando que as empresas petrolíferas e de gás ou se transformam ou tornam-se redundantes, porque “já não podem alegar ignorância sobre a urgência da mudança”. E Nicolette Bartlett, directora executiva da CDP, acrescenta: “O progresso da indústria do petróleo e do gás a nível mundial é terrivelmente desadequado se quisermos limitar o aquecimento global a 1,5°graus Celsius até 2050”.

Baptiste Perrissin Fabert, da ADEME, também é citado no documento e deixa insiste no aviso: as empresas de petróleo e gás têm menos de uma década para passar radicalmente do lado do problema para o lado da solução.