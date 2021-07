Acesso ao topo da carreira docente no superior vai deixar de depender de concurso

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) vai fazer alterações em todos os estatutos de carreira do sector até ao final do próximo ano, quando termina a actual legislatura. As mudanças vão começar pelas carreiras dos investigadores científicos, ainda este ano. No regime dos professores do sector público haverá novidades no ano seguinte. O mesmo pacote de medidas prevê, pela primeira vez, a regulamentação da contratação dos docentes do privado, criando um paralelismo entre as categorias profissionais das universidades públicas e particulares.