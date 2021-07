Erro na sistematização de dados leva PSP a divulgar informação incorrecta sobre Escola Segura

Directores escolares estranharam informação divulgada, nomeadamente o grande volume das apreensões de estupefacientes. Mas, afinal, aos dados da operação do programa Escola Segura foram somadas ocorrências registadas fora do perímetro das escolas.

Os dados da operação de final do ano lectivo, levada a cabo pela PSP, e que davam conta da apreensão, entre 16 de Junho e 8 de Julho, de quase 33 mil doses de estupefacientes, sobretudo haxixe, não correspondem, afinal, apenas a ocorrências registadas no perímetro das escolas.

A PSP confirmou que um erro na sistematização dos dados, que davam ainda conta da apreensão de 19 armas, das quais oito de fogo e 11 brancas, levou a que fossem incluídas no âmbito da operação do programa Escola Segura operações realizadas fora do perímetro das imediações das escolas cujo patrulhamento é assegurado pela PSP – 3251 estabelecimentos de ensino, frequentados por quase 923 mil alunos. Os números abarcavam afinal várias operações.

A elevada quantidade de doses de droga apreendidas, segundo o comunicado da PSP de 16 de Julho sobre o programa Escola Segura, bem como as 330 detenções efectuadas, das quais 87 por falta de carta de condução e 54 por condução sob o efeito de álcool, entre outros motivos, levou o PÚBLICO a fazer uma ronda por alguns directores de escolas, numa tentativa de perceber se o regresso às aulas presenciais, depois de um longo período de ensino à distância, teria redundado num aumento das ocorrências e da indisciplina dentro e perto das escolas.

Em nenhum dos estabelecimentos de ensino contactados se confirmou tal aumento, com os respectivos directores a darem conta, pelo contrário, de uma clara diminuição das ocorrências e da consequente necessidade de convocar os agentes da PSP, nomeadamente naquelas três semanas, altura em que os alunos do secundário estavam já em preparação para os exames, logo fora da escola.

Ao PÚBLICO, fonte desta força de segurança explicou, entretanto, que um erro na sistematização dos dados levou a que às ocorrências enquadradas pelo Escola Segura se somassem outras infracções relativas a acções de fiscalização e patrulhamento realizadas já fora do perímetro das escolas.