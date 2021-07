O debate que a nação viu foi mais sobre o orçamento e menos sobre o estado dela

Mais do que em modo de avaliação do estado da nação, os partidos da esquerda parecem já estar em modo de orçamento — e isso condicionou o debate de quatro horas e meia em que, apesar de haver um país mergulhado numa crise pandémica há ano e meio, não se ouviram as críticas acesas nem as respostas ásperas de outros anos. Empurrando para o fim do mês de Julho o início das reuniões sobre o Orçamento do Estado para 2022, o Governo conseguiu ter como interlocutores quatro partidos expectantes e cuidadosos que regularam as intervenções quase com pés de lã. A direita fez o diagnóstico do estado do executivo, desgastado, cansado, sem mão para reerguer o país e insistiu na remodelação do ministro Eduardo Cabrita​. Houve também quem recuperasse o termo “narrativa”, lembrando fantasmas antigos.