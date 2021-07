Área a área: o estado da nação tomada pela covid 19

O estudo do IPPS-ISCTE sobre “Governar em estado de emergência” faz o diagnóstico da situação actual no país em diferentes sectores e apresenta algumas saídas.

O Instituto para as Políticas Públicas e Sociais, do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, socorreu-se de 16 investigadores para realizar, pela terceira vez, um estudo académico sobre o estado da nação. Analisou áreas nucleares da governação e, em alguns casos, traçou caminhos, além de fazer apenas o diagnóstico. O estudo estará disponível a partir do hoje no site da instituição, mas o PÚBLICO faz-se um resumo das principais conclusões.