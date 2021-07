O Estado da nação mais ou menos

O Governo poderia ter feito mais no combate à crise? Sim, poderia. Não nos esqueçamos que em Fevereiro deste ano um estudo do Banco Central Europeu referia Portugal como o terceiro país da zona euro que menos gastava a minorar as consequências da pandemia e que um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico do mês passado acrescentava que Portugal deixou um quarto das pequenas e médias empresas em crise sem ajudas.