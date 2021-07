A pandemia mudou o dating? Sete dicas para voltares a ter encontros

O encontro por videochamada ainda é necessário? Como parecer interessante num primeiro encontro depois de estar confinado no sofá durante os últimos 19 meses? É OK perguntar a alguém se já está vacinado? Eis algumas respostas para quem quer voltar a ter um bom encontro.

A pandemia virou o mundo dos encontros de pernas para o ar. Em vez do tradicional copo depois do trabalho, os solteiros experimentaram encontros virtuais e passeios de máscara. Qualquer contacto físico, até um abraço, requeria uma conversa primeiro. Muitos fizeram quarentena voluntária durante semanas só para ter uma refeição num espaço interior com alguém.