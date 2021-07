Quantos burpees consegues fazer numa hora? O recorde do mundo subiu para 951

Os burpees são um exercício capaz de despertar um sentimento de ódio entre os atletas. Se repetir o movimento durante uns 15 minutos é cansativo, qual será o resultado de várias repetições durante uma hora? A resposta é 951 repetições e entrou para o Livro de Recordes do Guinness às mãos de Cassiano Rodrigues Laureano, atleta brasileiro de 35 anos a viver em Singapura.

Mas expliquemos o movimento: o atleta começa em pé, baixa-se para uma posição de agachamento, coloca as mãos no chão e com um salto as pernas vão para trás, de forma a ficar como numa flexão e levar o corpo ao chão. O processo seguinte é o inverso: num salto levar os joelhos em direcção aos cotovelos, voltar à posição de agachamento, subir e dar um salto. Cassiano Rodrigues Laureano levou o corpo ao limite ao completar quase 1000 repetições, numa acção de recolha de fundos para a sobrinha, que nasceu em 2020 com uma doença cardíaca grave.

A tentativa de Cassiano teve lugar em Junho e foi verificada esta segunda-feira pelos juízes de recordes do Guinness. “Estou cansado”, disse o atleta depois de completar o recorde no ginásio Tricolor Fight Team, onde dá aulas. “Não correu tão bem quanto eu pensei que iria correr”, lamentou, acrescentando estar “feliz com a conquista.”

Nascido no município de São Gabriel, no sul do Brasil, Laureano, que também é lutador profissional de Artes Marciais Mistas (MMA, na sigla em inglês), disse que foi motivado por uma promessa feita à sobrinha Rebeca.

“Não sei quando os vou ver”, referiu o atleta, sobre a família que não conhece desde que se mudou para Singapura em Maio de 2019. “Portanto, é a única coisa que posso fazer para ajudar... usar o meu atletismo. “

Laureano tinha apontado originalmente para os 1000 burpees, mas ficou aquém dessa meta devido a uma lesão na perna, sofrida dois dias antes da tentativa. O atleta treinou durante cerca de nove meses antes de alcançar o recorde. O anterior recorde mundial pertencia a Nick Anapolsky, que realizou 879 burpees numa hora, ainda no início deste ano.

Com a conquista, Cassiano Rodrigues Laureano espera conseguir ser um exemplo para todos os abençoados por nascerem com o coração inteiro. O atleta confessou ainda que deseja inspirar as pessoas a terem estilos de vida mais saudáveis e a conseguirem a disciplina necessária para atingir os seus objectivos, especialmente num período de pandemia como o actual.

“É um dos exercícios individuais mais difíceis de realizar. Não iria ser divertido se não fosse o mais difícil”, notou Laureano. “Eu poderia ter escolhido polichinelos, mas é tão fácil... Tem que ser algo que nos desafie a tornar-nos em algo ainda melhor.”