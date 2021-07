Os olhares de pessoas refugiadas ocuparam as ruas, para que não desviemos os nossos

A história dos retratos a preto e branco que ocuparam praças de Coimbra, Lisboa e Porto começa muito, muito longe, nas cidades de origem de todas as pessoas fotografadas. Hoje, vivem no campo para migrantes e refugiados Kara Tepe, conhecido como Moria 2.0, na ilha grega de Lesbos. Para que a distância deixe de ser justificação para desviar o olhar, os seus rostos ocuparam as ruas que nos são familiares.

No último sábado, 17 de Julho, a acção Europe, look me in the eyes (em português, "Europa, olha-me nos olhos") levou 155 retratos de pessoas refugiadas às praças europeias, da Suécia a Portugal. A iniciativa parte do projecto colaborativo Inside Out, do fotógrafo francês JR, a decorrer desde 2011.

Esta acção europeia começou pela vontade de activistas na ilha de Lesbos, que exigem uma mudança nas políticas europeias sobre migração, querem alertar os cidadãos através da arte e apelar à empatia.

"Procurar protecção e asilo na Europa é ainda mais difícil porque os países delegam o controlo das suas fronteiras a outros países, como a Turquia, a Líbia e Marrocos”, afirma Villy Tentoma, coordenadora da acções Europe, look me in the eyes. “A Europa e o resto do mundo não podem continuar a fechar os olhos a esta crise humanitária, nem tentar escapar às responsabilidades, atribuindo contribuições de caridade a estes países.”

Na última década, o artista e activista JR desafiou qualquer pessoa a colar retratos fotográficos a preto e branco pelas cidades, para que partilhem histórias não contadas de pessoas de todos os lugares. Mais de 400 mil pessoas em 138 países participaram no Inside Out, que também já tinha passado por Lisboa, em acções dedicadas a temas como alterações climáticas, racismo, feminismo, educação ou direitos das crianças.

Desta vez, a provocação fica lançada: “Estas são pessoas como tu e eu. Europa, consegues olhá-las nos olhos?” Todos os retratos da iniciativa Europe, look me in the eyes podem ser vistos aqui.