Filmar pessoas: é melhor não!

Como todas as pessoas que viveram os seus anos selvagens (digamos assim, para acrescentar picante) da adolescência e juventude antes da existência dos smartphones, penso frequentemente na liberdade que eu tive mas está vedada aos adolescentes e jovens de agora: podia fazer disparates à vontade sem temer que esses momentos fossem fotografados ou filmados com um telefone e, depois, divulgados entre conhecidos e desconhecidos. E vivi imensos momentos que seriam mortificantes se registados em imagem ou vídeo. A única vez que me assustei com uma possível divulgação de imagens comprometedoras aconteceu na missa de João Paulo II no estádio do Restelo, onde fui com o secundário todo. Estava descansadamente a fumar, de costas para o altar, durante a dita missa, e um jornalista fotografou-me. Claro que, fazendo uso do melodrama de que os adolescentes abusam, passei dias à espera de ser denunciada aos meus pais por fumar numa fotografia de primeira capa de um jornal.