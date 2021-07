As “chuvas mais fortes dos últimos mil anos” em Zhengzhou levam a violentas cheias na China

Uma grande parte da província central chinesa de Henan estava inundada esta quarta-feira, com pelo menos doze mortos na capital, Zhengzhou, onde as chuvas que caíram na véspera foram classificadas por estudiosos do clima como “as mais fortes nos últimos mil anos”.

As doze pessoas que morreram – assim como as 500 que foram salvas – estavam numa linha de metro que ficou inundada, segundo o governo de Zhengzhou, cidade de mais de 12 milhões de habitantes nas margens do rio Amarelo, cerca de 650 quilómetros a sudeste de Pequim.

Um dos sobreviventes contou que ficou com água até ao peito. “Foi assustador, mas o que foi mais assustador não foi a água, mas a carruagem estar a ficar sem ar”, descreveu nas redes sociais, cita a agência Reuters.

As autoridades suspenderam autocarros que se movem a electricidade, contou um habitante chamado Guo, que passou a noite no escritório. “Por isso é que muita gente foi de metro, e aconteceu a tragédia”, explicou à agência britânica.

Desde a noite de sábado até terça-feira, a precipitação tinha atingido 617,1 mm de chuva em Zhengzhou – quase a média anual da cidade, de 640 mm. Um terço da quantidade total caiu durante as 16h e as 17h de terça-feira, o que “esmagou os recordes históricos”, diz a BBC.

“Às 7h de 21 de Julho, foram retiradas de emergência quase 200 mil pessoas e 36 mil residentes da cidade foram afectados pelo desastre”, disseram responsáveis da cidade de Zhengzhou numa declaração citada pela emissora alemã Deutsche Welle.

O Presidente chinês, Xi Jinping, fez uma declaração televisiva sobre as cheias: “Alguns rios ultrapassaram os níveis de monitorização, a água passou algumas barragens, alguns serviços ferroviários foram cancelados, causando muitas vítimas e perdas materiais”, disse. “Os esforços de prevenção tornaram-se muito difíceis”, declarou ainda.

As autoridades locais disseram que a barragem de Yiehtan a oeste de Zhengzhou tinha uma falha de 20 metros e que podia “ruir a qualquer momento”.

Henan é uma província muito populosa (94 milhões) e um centro de transporte e logística, uma base essencial para a indústria e agricultura chinesa, aponta a Deutsche Welle.

Com os transportes paralisados, havia pessoas que não conseguiam sair dos locais em que estavam desde a véspera, como algumas crianças em infantários. Outras pessoas abrigaram-se em livrarias, cinemas ou museus, e também passaram a noite nestes locais. “Temos até 200 pessoas de todas as idades que aqui se abrigaram temporariamente”, disse Wang, um funcionário do Museu de Ciência e Tecnologia de Zhengzhou. “Demos-lhes massa instantânea e água quente. Passaram a noite numa grande sala de reuniões”, contou.

A cerca de 3 quilómetros, o maior hospital da cidade, com sete mil camas, ficou sem energia, incluindo a de reserva, e tentou relocalizar de urgência cerca de 600 doentes em estado crítico. O hospital já conseguiu entretanto restaurar o fornecimento eléctrico, diz a BBC.

Muitos factores contribuíram para estas cheias numa região que já tem propensão para que os rios passem o nível habitual, mas vários cientistas têm avisado que a construção de barragens veio exacerbar os problemas das alterações climáticas nas zonas de cheias na China, diz o correspondente da BBC na China, Stephen McDonell: as ligações entre rios e lagos foram cortadas pelas barragens e as planícies que alagavam e absorviam muita da água das chuvas do Verão já não o fazem.