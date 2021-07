Alterações ao Código do Trabalho incluem normas destinadas a reforçar direitos de quem trabalha através de plataformas. Mas, para já, salvaguardando as regras dos TVDE, diz Ana Mendes Godinho.

As centrais sindicais e as confederações patronais já conhecem as linhas gerais das alterações que o Governo quer fazer ao Código do Trabalho.