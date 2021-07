EDP vende cinco parques eólicos em Portugal

Negócio de 530 milhões com a Onex Renewables abrange cinco parques no centro do país. Três parques estão em funcionamento e dois estão ainda em construção.

A EDP Renováveis vai vender à gestora de investimentos Onex Renewables a totalidade do capital de cinco parques eólicos localizados em Portugal.

De acordo com o comunicado enviado esta quarta-feira pela EDP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), trata-se de um portefólio eólico com 221 megawatts (MW), com um “enterprise value estimado de €530 milhões (sujeito a ajustes até ao fecho da transacção)”.

No final de 2021, a idade média dos parques eólicos localizados no centro do país será 1,4 anos. Destes, três já estão em operação e dois ainda estão em construção, com início de operação esperado até Dezembro. O negócio terá ainda de ser validado pelos reguladores.

“Os cinco parques eólicos, depois da conclusão da transacção, irão ser geridos pela Exus Management Partners que possui uma forte presença na Península Ibérica”, refere o grupo liderado por Miguel Stilwell de Andrade.

A transacção “irá contribuir com aproximadamente €530 milhões de rendimentos de rotação de activos e está inserida no contexto do programa de rotação de activos de €8 mil milhões anunciado no Capital Markets Day da EDP”, em que foi anunciado o plano de negócios do grupo até 2025.

Com este tipo de operações, a EDP consegue “reciclar capital” para investir em novos projectos.