Vitória clara para Catarina Nogueira e Sofia Araújo no Las Rozas Open

As campeãs nacionais estrearam-se no oitavo torneio do ano do World Padel Tour com um triunfo com um duplo 6-1.

A estreia em conjunto de Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo num torneio da classe Open ou Master do World Padel Tour (WPT), as principais do mais importante circuito mundial de padel, foi quase perfeita.

Depois de jogarem o Marbella Challenger, onde foram derrotadas nos quartos-de-final, o primeiro jogo das campeãs nacionais no quadro principal do Las Rozas Open terminou com uma clara vitória com um duplo 6-1.

No Euroindoor Alcorcón, nos arredores de Madrid, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo, as décimas cabeças-de-série do torneio, tiveram como rivais nos 16-avos de final a parelha hispano-brasileira formada por Araceli Martínez (n.º 57) e Raquel Piltcher (n.º 30), e mostraram que podem alcançar bons resultados como dupla a nível internacional.

Após vencerem no passado fim-de-semana o Open Irbal disputado no Aveiro Padel, prova do circuito nacional, Nogueira e Araújo mantiveram o bom nível no WPT e o passaporte para os “oitavos” foi assegurado de forma rápida e com o duplo 6-1.

Ultrapassado o primeiro obstáculo, o desafio seguinte para as duas padelistas portuguesas terá um grau de dificuldade bem mais elevado nesta quinta-feira.

Na segunda ronda do quadro principal, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo vão ter pela frente a partir das 8h30 as terceiras cabeças-de-série: a dupla espanhola formada por Lucía Sainz (n.º 2 do WPT) e Bea González (n.º 7).