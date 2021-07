Do jogo da corda ao tiro de canhão: os “desportos” que já foram olímpicos

Nos Jogos Olímpicos de 1900, o australiano Frederick Lane conquistou a medalha de ouro na prova de natação com obstáculos. Se Lane viria a ser reconhecido como um dos melhores nadadores do início do século XX e membro honorário do International Swimming Hall of Fame desde 1969, ano da sua morte, já poucos recordarão essa modalidade. Na verdade, a natação com obstáculos foi um dos muitos eventos curiosos que tiveram lugar nos Jogos de Paris, mas que rapidamente desapareceram do programa olímpico.