FC Porto recebe Lyon no jogo de apresentação

Último ensaio da pré-temporada segue-se aos particulares com o campeão francês, Lille, e com os italianos da AS Roma, de José Mourinho.

O FC Porto defronta os franceses do Lyon no jogo de apresentação aos sócios, o último da pré-época 2021/22, a 31 de Julho, às 17h30, no Estádio do Dragão, revelam esta quarta-feira os “dragões” nos canais oficiais do clube.

??? #SaveTheDate ? FC Porto - Lyon

?? Porto Canal e FC Porto TV

?? 31 julho ? 17:30

?? Estádio do Dragão#FCPorto #FCPortoPreSeason pic.twitter.com/VYECmpRWku — FC Porto (@FCPorto) July 21, 2021

O particular com o Lyon, do português Anthony Lopes, segue-se aos embates com os também franceses do Lille, de José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches, no domingo, no Estádio Algarve (19h45), e com os italianos da Roma, de José Mourinho e Rui Patrício, no Estádio da Bela Vista, em Lagoa, a 28 de Julho (20h).

Os “azuis e brancos” informam que estes três jogos de pré-época serão transmitidos em exclusivo nas plataformas televisivas do clube.

De manhã, o FC Porto venceu o Moreirense por 4-2, em jogo particular disputado no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia, antes de a equipa seguir viagem para estágio, no Algarve.

Taremi (16’), Mbemba (25’), Toni Martínez (56’) e Fernando Andrade (61’) marcaram os golos portistas, enquanto Felipe Pires e André Luís foram os autores dos golos da formação de Moreira de Cónegos.

Sérgio Conceição utilizou Diogo Costa, João Mário, Mbemba, Diogo Leite, Manafá, Grujic, Bruno Costa, Otávio, Pepê, Toni Martinez, Taremi, Cláudio Ramos, Nanu, Pepe, Marcano, Zaidu, Sérgio Oliveira, Carraça, Francisco Conceição, Fábio Vieira, Fernando Andrade, Evanilson, Rodrigo Valente.

O FC Porto inicia o campeonato no domingo, 8 de Agosto, com a equipa treinada por Sérgio Conceição a receber o Belenenses SAD, em jogo da primeira jornada da I Liga, com início marcado para as 18h.