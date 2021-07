Quarta, na TV: Quem És Tu? pergunta Zoe, entre Amigos e Detectives e outras histórias

CINEMA

Trip de Família

Fox Movies, 19h21

Ligado ao tráfico de marijuana, David Burke (Jason Sudeikis) contenta-se com um discreto negócio, até ao dia em que é roubado da sua mercadoria e fica com uma dívida substancial a Brad (Ed Helms). Como pagamento, Brad propõe-lhe que atravesse a fronteira com o México e lhe traga um carregamento. David aceita e arquitecta um plano infalível: criar uma família fictícia – com a colaboração de Rose (Jennifer Aniston), Kenny (Will Poulter) e Casey (Emma Roberts) –, alugar uma rulote e seguir viagem. É assim que nascem os Miller. Uma comédia realizada por Rawson Marshall Thurber (Uma Questão de... Bolas).

Quem És Tu?

TVCine Edition, 22h10

Filme exibido dentro da retrospectiva dedicada ao realizador português João Botelho, que decorre até 29 de Julho. Quem és tu? é uma adaptação da tragédia Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett. Centrado no mito sebastiânico, o filme recupera fielmente a história. D. Madalena de Vilhena casou-se com Manuel de Sousa Coutinho, com quem tem uma filha, Maria. Mas uma sombra paira sobre esta família e esta mulher. D. Madalena já tinha sido casada com D. João de Portugal, desaparecido na batalha de Alcácer-Quibir. Mas este prometeu regressar. A tragédia irrompe quando chega um romeiro, um fantasma que passou mais de 20 anos em cativeiro.

Zoe

RTP2, 23h27

Julie Delpy, actriz conhecida por filmes como os que compõem a trilogia de Richard Linklater de Antes do Amanhecer a Antes da Meia-Noite, volta à realização depois de 2 Dias em Nova Iorque (2015) e Lolo (2019). Em Zoe, filme cujo argumento também escreveu, Delpy é Isabelle, uma geneticista recém-divorciada, depois de um casamento tóxico, a tentar criar a filha de sete anos. Um momento de tragédia assola a sua família e ela fará o que conseguir para proteger a filha.

SÉRIE

O Gerente da Noite

RTP1, 01h36

Chegamos ao final desta série britânica de espionagem com Hugh Laurie (Dr. House), um charmoso traficante de armas, e Tom Hiddleston (Thor: Ragnarok, Loki), um agente infiltrado que lembra James Bond. A série é uma adaptação do primeiro romance pós-Guerra Fria de John Le Carré. Os protagonistas são ladeados por Olivia Colman, David Harewood, Tom Hollander e Elizabeth Debicki.

Terra Nova

HBO, streaming

Terra Nova – cuja narrativa gira à volta do quotidiano das comunidades piscatórias da costa portuguesa, na década de 1930 – é uma série portuguesa da RTP1 que se estreia agora na HBO Portugal. Em alto mar, passamos tempo com a tripulação em circunstâncias extremas; em terra firme, conhecemos as famílias que esperam o retorno dos seus pescadores e vão tentando sobreviver na sua ausência. O argumento é de Artur Ribeiro e Nuno Duarte; a realização, de Joaquim Leitão. O elenco é constituído por Virgílio Castelo, Sandra Faleiro, Beatriz Barosa, João Jesus, João Reis, Pedro Lacerda e Maria João Falcão, entre muitos outros.

Amigos e Detectives

Disney+, streaming

Amigos e Detectives foi primeiro uma comédia com Tom Hanks de 1989, sobre um detective que adopta um cão malandro, na esperança que este o ajude a apanhar um criminoso. Tornam-se os melhores amigos, claro. Agora, é uma série da Disney+ que funciona como sequela, com Josh Peck como Scott Turner, filho do detetive interpretado por Hanks. Como o pai, Scott herdará um cachorro que lhe vai mostrar, ao longo de seis episódios, como repensar as suas prioridades.

DOCUMENTÁRIO

A Arte de Amália

RTP1, 23h53

Um documentário sobre a lendária fadista portuguesa, que gravita sobre uma entrevista que esta deu ao realizador, bem como material de arquivo, imagens de concertos, excertos de filmes e aparições televisivas. Foi terminado uma semana depois da morte de Amália.

Heróis do Ar

Discovery, 21h

Estreia da primeira temporada de uma série que acompanha equipas de helicópteros alemãs nas suas missões, sejam estas transportar cargas ou salvar pessoas. As circunstâncias são sempre desafiantes, mas as missões chegam a porto seguro.