Um Príncipe no Mercado para apresentar Lugares de Memória

O seu nome é Sebastião Macedo, mas desde 2013 que se apresenta como Príncipe. A sua primeira canção, Dois Terços do Que Sei, integrou a colectânea Novos Talentos Fnac desse ano. Seguiu-se-lhe um EP homónimo em formato digital (2016) e em Dezembro do ano 2017 lançou um primeiro álbum, A Chama e o Carvão. Agora gravou outro, Lugares de Memória, e vai apresentá-lo ao vivo esta quinta-feira no Time Out Market, em Lisboa, às 20h. A entrada é gratuita, limitada à lotação.