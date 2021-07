Olhares, corpos e figuras de urso no Curtas de Vila do Conde

Poder-se-á falar de revelações na competição nacional do Curtas? Não há, na verdade, assim tantos cineastas estreantes na edição de 2021 — mesmo alguns dos que chegam pela primeira vez ao concurso do festival não o fazem com a primeira curta — e o que temos visto têm sido confirmações de nomes já com alguma experiência (Eduardo Brito, Filipe Melo, Leonor Noivo). Do que podemos falar, certamente, é de olhares a seguir, e de uma dimensão muito física na produção deste ano — câmaras interessadas em corpos, nos seus movimentos e da sua energia no espaço.