O que um arquivo de fitas de cassete nos diz sobre um lugar

No terceiro ano da licenciatura em escultura, Pedro Augusto teve de engendrar um trabalho cuja proposta implicava “fazer alguma coisa com a rua”. Decidiu então andar com as mesmas calças durante uma semana e guardar nos bolsos tudo o que ia encontrando, ao sabor do acaso e da deriva, enquanto caminhava pelas ruas do Porto. Entre esse puzzle aleatório de objets trouvés, apresentado depois numa sala de aula da Faculdade de Belas Artes, estava a fita de uma cassete respigada na Rua Gonçalo Cristóvão. Um pedaço de fita com pedaços de música de Ivete Sangalo e do duo de sertanejo Rionegro & Solimões que viria a tornar-se no prólogo de um longo, inopinado e semi-sigiloso projecto de foundtaping, iniciado em 2004.