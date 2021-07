Quase oito milhões de euros atribuídos a 12 projectos portugueses

Trinta 30 projectos espanhóis e portugueses foram seleccionados no Concurso CaixaResearch de Investigação em Saúde 2021, indo receber um total de 22,1 milhões de euros. Entre estes projectos de investigação em biomedicina e saúde, 12 são liderados por cientistas portugueses: terão 7,9 milhões de euros, sendo cinco dos trabalhos financiados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) com 2,6 milhões de euros do investimento total, anunciaram esta quarta-feira a Fundação “la Caixa” e a FCT.