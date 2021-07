Detectar anemia pode estar à distância de uma fotografia do interior da pálpebra

Uma equipa de investigadores da Universidade de Brown, em Rhode Island (EUA), desenvolveu um algoritmo que consegue calcular a concentração de hemoglobina no sangue através de uma fotografia da parte interna da pálpebra inferior tirada com um smartphone. O estudo, publicado na revista científica Plos One, sugere que os resultados têm precisão suficiente para que este método seja utilizado como uma ferramenta de triagem para a anemia.