Tribunal de Beja devolveu 7,5 mihões apreendidos a uma rede de auxílio à imigração julgada por tráfico de pessoas

Entre a acusação do Ministério Público e a sentença do tribunal, os 58 crimes de tráfico de pessoas transformaram-se em poucos crimes de auxílio à imigração. Um recurso da sentença foi apresentado pelo MP no Tribunal da Relação de Évora. Mas o dinheiro e os valiosos bens apreendidos pela Polícia Judiciária já foram restituídos.