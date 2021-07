PS trava proposta do Governo para facilitar acesso do Ministério Público a comunicações privadas

As alterações permitiriam ao Ministério Público mandar apreender comunicações electrónicas, no âmbito de investigações de cibercrime, sem autorização prévia de um juiz. A mudança contraria a Constituição e representa “uma manifesta degradação do nível de protecção dos cidadãos”, no entender da CNPD, que deu parecer negativo. O artigo foi aprovado, mas o PS vai pedir repetição da votação em plenário para chumbar artigo.