Covid-19 em Portugal: mais quatro mortes e 2706 casos

Internamentos sobem há seis dias. Há, actualmente, 854 doentes internados, mais três do que no balanço anterior. Contudo, hospitalizações descem nos cuidados intensivos.

Portugal registou na segunda-feira quatro mortes e 2706 infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira.

Desde o início da pandemia, Portugal já soma 935.246 casos de covid-19 e 17.219 óbitos associados à doença.

Há, actualmente, 854 doentes internados, mais três do que no balanço anterior. Trata-se do sexto dia seguido em que o número de hospitalizações sobe. Já não havia tantos doentes internados desde o boletim de 17 de Março (referente à totalidade do dia anterior), altura em que estavam 856 pessoas hospitalizadas. Contudo, há agora menos quatro pessoas nas unidades de cuidados intensivos, num total de 177.

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) voltou a concentrar a maioria das novas infecções, depois de dois dias em que o Norte esteve nessa posição. LVT somou 1196 casos esta segunda-feira (44% do total), seguindo-se o Norte com mais 953 (35%). No Centro foram reportadas 219 infecções, no Algarve 199 e no Alentejo 77. Na Região Autónoma da Madeira registaram-se 39 casos e 23 nos Açores.

Duas das quatro mortes foram reportadas em LVT, uma no Norte e uma no Algarve, tratando-se de um homem e uma mulher na faixa etária dos 60 aos 69 anos e de duas mulheres com mais de 80 anos.

Recuperaram da doença 4451 pessoas em 24 horas. No total, contam-se 867.540 pessoas que conseguiram recuperar da infecção desde o início da pandemia.

De acordo com a DGS, há 50.487 casos activos da doença, menos 1749 em relação a domingo. Este número é conseguido depois de subtraídos o número de mortes e de recuperados ao número total de casos.

Os valores da matriz de risco mantêm-se os mesmos de segunda-feira, uma vez que são actualizados às segundas, quartas e sextas-feiras. O indicador R(t), o índice de transmissibilidade da doença, situa-se em 1,10 a nível nacional e do continente. Já a incidência da doença a 14 dias por cem mil habitantes, está agora em 391 casos em Portugal e em 403 no continente.