Comissão técnica só aconselha vacinação de jovens dos 12 aos 15 anos com comorbilidades

Grupo de peritos que aconselha a DGS nas matérias relacionadas com a vacinação não recomenda que jovens entre os 12 e os 15 anos sejam vacinados sem critério. Cabe agora à autoridade de saúde nacional tomar uma decisão final sobre a questão.

A Comissão Técnica de Vacinação, um grupo de peritos que foi criado em Novembro para “recomendar estratégias apropriadas no que respeita à vacinação”, só aconselha que os jovens entre os 12 e os 15 anos sejam vacinados se tiverem comorbilidades de risco para a covid-19. Segundo apurou o PÚBLICO, este parecer, que não é vinculativo, foi entregue na segunda-feira à Direcção-Geral da Saúde (DGS), que tem a responsabilidade de dar a recomendação final sobre o assunto. Neste tema, a comissão ouviu um grupo de peritos, principalmente da área da pediatria, para chegar a um consenso.

Em cima da mesa estava a possibilidade de recomendar a vacinação universal para esta faixa etária ou optar por apenas aconselhá-la aos jovens que tenham doenças de risco, tal como no Reino Unido. Foram pesados os benefícios e os riscos de cada decisão sobre várias ópticas, não só sobre o aspecto da saúde física, mas também mental e emocional.

Segundo fonte conhecedora do processo, a vacinação universal não foi recomendada nesta altura pelo grupo de 11 peritos, mas, com a aquisição de mais conhecimentos e com o esclarecimento de uma série de dúvidas sobre os benefícios e riscos, o aconselhamento pode passar por esse ou por outro caminho. Não houve unanimidade nesta decisão dentro da própria comissão.

“Não há decisões nesta pandemia que não tenham vantagem e inconvenientes. Não há nada que seja claramente ideal. E nas crianças é particularmente difícil porque é complicado avaliar riscos e benefícios quando se sabe pouco. Não existe nenhum país que tenha estado a vacinar estas faixas etárias em massa para se conseguir ver o que acontece. Sabemos os riscos da vacina e os riscos de hospitalização e doença grave nas crianças, mas em ambos os casos são fenómenos raros e, como tal, é difícil perceber para onde pesa mais a balança”, disse ao PÚBLICO a mesma fonte.

A comissão recomendou também que esta questão continue a ser acompanhada e que sejam seguidas as regras gerais que já foram adoptadas nas restantes faixas etárias. “É uma decisão assumidamente provisória que pode mudar se surgir evidência que faça pesar a balança para outro lado”, afirma a fonte conhecedora do processo.

O que estão a fazer os países

A possibilidade de vacinar ou não os jovens dos 12 aos 15 anos já vinha a ser analisada desde que a Food and Drug Administration (FDA), que regula o sector farmacêutico nos Estados Unidos, anunciou, em Maio, que as crianças entre os 12 e os 15 anos já podiam receber a vacina da Pfizer-BioNTech. Mas o parecer começou a ser acelerado quando a mesma vacina recebeu luz verde da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) para ser administrada a crianças entre os 12 e os 15 anos.

Até agora, em Portugal, 2037 jovens entre os 16 e os 17 anos receberam duas doses da vacina da Pfizer e 3090 recebeu a primeira dose, segundo os dados da DGS da passada terça-feira.

São vários os países que já avançaram em passo acelerado para a vacinação de crianças e jovens. Alguns recomendam a vacinação universal desta faixa etária, enquanto outros vão vacinar apenas os jovens com comorbilidades. O Reino Unido, por exemplo, decidiu esta semana que vai vacinar apenas menores com certos problemas de saúde. Em França, por outro lado, começaram a ser vacinados em Junho todos os jovens maiores de 12 anos.

Num documento que divulgou a meio de Julho, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla em inglês) lembrava que, depois de ter obtido autorização para a administração da vacina a maiores de 12 anos de idade, a Pfizer já iniciou ensaios clínicos com crianças entre os cinco e os 11 anos de idade, usando doses mais pequenas da vacina. Os resultados são esperados em Setembro. Mais atrasado está o ensaio da mesma farmacêutica para testar a eficácia e a segurança da vacina abaixo dos cinco anos de idade. Em meados de Junho, 14 países, dentro e fora da Europa, estavam a discutir a possibilidade de a vacina passar a ser administrada abaixo dos 12 anos de idade.

A Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 foi criada por despacho assinado pela directora-geral da Saúde, Graça Freitas, a 4 de Novembro, e tem como função emitir pareceres técnicos sobre as vacinas contra a covid-19 que forem sendo disponibilizadas no mercado nacional e internacional, recomendar grupos-alvo da vacinação e a sua priorização, e propor e acompanhar o desenvolvimento de estudos sobre a vacinação e as vacinas contra a doença utilizadas em Portugal.

Pediatras divididos

As vantagens de vacinar as crianças contra a covid-19 dividem os especialistas, que se unem na expectativa de uma recomendação das autoridades de saúde sobre a matéria.

Em declarações à Lusa, Jorge Amil Dias, presidente do Colégio da Especialidade de Pediatria da Ordem dos Médicos, considera que, actualmente, “não é uma emergência vacinar as crianças”, porque “a população que está em maior risco é a população adulta”. E, portanto, aconselha “prudência” antes de se recomendar a vacinação universal. O colégio reclama “evidência sólida” que garanta “que as vacinas são eficazes” e “inteiramente seguras”.

No mesmo sentido vai José Gonçalo Marques, coordenador da Unidade de Infecciologia e Imunodeficiências do Hospital de Santa Maria e membro da comissão técnica de vacinação da DGS, que respondeu à Lusa por escrito. “A vacinação de crianças e adolescentes saudáveis deve ser clara nos objectivos e ter por base a razoabilidade e a proporcionalidade dos custos e riscos de vacinar”, frisa.

José Gonçalo Marques recorda que, “no panorama nacional dos internamentos hospitalares por SARS-CoV-2, os menores de 18 anos representam uma ínfima parte”. Acresce que “a avaliação não está finalizada e surgiram alertas de possíveis complicações cardíacas da vacinação, também muito raras, mas que nos devem fazer aguardar”, avisa.

O médico mencionou ainda a dimensão ética da decisão de vacinar ou não as crianças, “sobretudo nesta situação em que o benefício directo pode não ser significativamente superior aos riscos da vacinação, e o benefício indirecto ser ainda questionável”.

Para a Organização Mundial de Saúde, imunizar as crianças não deve ser uma prioridade, atendendo a que milhões de idosos continuam sem acesso à vacina nos países mais pobres.