PS e CDS voltam atrás e chumbam lei que proibia armadilhas para aves

Os dois partidos tinham aprovado as propostas de alteração do PSD e as propostas do PAN que deram origem ao texto da Comissão de Ambiente mas voltaram atrás e agora chumbaram as propostas do PAN e do PEV.

Já era um texto final que fora aprovado de forma indiciária na Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, mas chegou ao plenário e chumbou: a lei que proibia a importação, o fabrico, posse e venda de armadilhas para captura de aves silvestres, resultante de projectos de lei do PAN e do PEV, foi rejeitada em votação na generalidade com os votos contra do PS, PCP, CDS-PP e Chega.

Os projectos de lei tinham baixado à comissão sem votação a 15 de Abril por dois meses e na especialidade apenas o PSD apresentou propostas de alteração. Nas votações indiciárias na especialidade, artigo a artigo, tanto o PS como o CDS votaram sempre a favor das alterações propostas pelo PSD e, quando não havia alterações, votaram a favor da proposta inicial do PAN. O PCP, pelo contrário, andou sempre entre o voto contra e a abstenção apesar de se tratar de uma proposta também dos seus parceiros de coligação eleitoral, os ecologistas do PEV.

Porém, agora no plenário, socialistas e centristas deram um passo atrás e votaram contra, levando ao chumbo do diploma.

Não é a primeira vez que nesta legislatura o assunto é chumbado em plenário: em Dezembro do ano passado tinha sido rejeitado um projecto de lei do PAN que pretendia a “interdição do fabrico, posse, utilização e venda de artefactos que sirvam unicamente para a captura de aves silvestres não sujeitas a exploração cinegética” e outro do Bloco que proibia a “produção, posse, utilização e comercialização dos meios e formas aplicados exclusivamente na captura ou abate de exemplares de espécies não cinegéticas de aves selvagens”.

De acordo com a exposição de motivos do projecto do PAN, apesar de ser proibida a captura de aves silvestres não cinegéticas para consumo ou para cativeiro, a actividade continua a ser praticada. O partido citava um estudo de 2017 da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) que estimava que sejam mortas anualmente 40 mil aves para uso na gastronomia e 10 mil capturadas para cativeiro - sempre usando armadilhas proibidas como redes, costelas ou loisas (que são armadilhas de arame com isco), visgo (matéria pegajosa que prende a ave ao equipamento) e gaiolas com outras aves que são usadas como chamariz. O estudo indicava ainda que as espécies mais capturadas são o pintassilgo, o tentilhão, o pintarroxo, o pisco-de-peito-ruivo e a toutinegra-de-barrete-preto - na sua larga maioria usados para confeccionar o prato conhecido por “passarinhos fritos”.

O PEV citava também a SPEA mas com números diferentes, possivelmente de outro ano ou abarcando todo o tipo de aves, que apontava para a captura ilegal de 32 mil a 130 mil aves selvagens todos os anos, “o que coloca em causa a conservação destas espécies com impactos difíceis de avaliar”, para além de o seu desaparecimento poder contribuir para o aumento de pragas agrícolas. Foi aliás, na sequência da petição promovida pela SPEA #Armadilhas NÃO: proibir fabrico, posse e venda de armadilhas para aves que entrou no Parlamento em Novembro de 2019, com mais de quatro mil assinaturas, que os partidos avançaram com estas propostas.